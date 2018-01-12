Известный французский журнал посвятил Петербургу спецвыпуск

Санкт-Петербург, 12 января. В четверг вечером в Российском духовно-культурном центре в Париже состоялась презентация спецвыпуска журнала Le Figaro Magazine, посвященного Санкт-Петербургу. Мероприятие организовала французская культурная ассоциация «Кружок Пушкина» совместно с посольством России во Франции и редакцией газеты Le Figaro.

Как пишет агентство «Политэксперт», особую значимость Санкт-Петербурга для российской, европейской и мировой культуры отметил посол России во Франции Алексей Мешков, выступая перед несколькими сотнями собравшихся.

«За этим городом давно закрепился неофициальный титул самого европейского города России», — подчеркнул российский посол.

Ответственный за спецвыпуски Le Figaro Magazine Мишель Де Жегер сообщил, что Петербург со своей архитектурой и музеями «представляет собой очень интересное явление».

«С одной стороны это город, построенный в подражание Европе, но одновременно он и подлинно российский, отражающий русскую душу», — выразил мнение Де Жегер.

Специальный выпуск Le Figaro Magazine получил название «Белая магия Санкт-Петербурга». Он состоит из 150 страниц, рассказывающих об истории города, его достопримечательностях и событиях, сообщает издание «Инфореактор».

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин в ходе беседы с писателем Даниилом Граниным рассказал о том, что когда он приезжает в Петербург, то у него «как гора с плеч сваливается», несмотря на то, что все и так хорошо.