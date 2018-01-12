Стали известны финалисты конкурса «Лидеры России», организованного по указу Путина

Санкт-Петербург, 12 января. Стали известны имена лауреатов конкурса «Лидеры России» из регионов Северо-Западного федерального округа. Данное мероприятие было организовано президентом России Владимиром Путиным.

Всего было выбрано 30 участников, успешно прошедших испытания окружного полуфинала, который прошел в Санкт-Петербурге в период с 20 по 23 декабря. Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного млн рублей.

Из 30 финалистов конкурса 26 человек представляют Санкт-Петербург, двое — Вологодскую область, один человек — Ленинградскую область и еще один — Калининградскую область, передает источник Федерального агентства новостей.

Конкурсанты из Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые проведут с 10 по 12 и с 13 по 15 января в Москве.

Отметим, что до полуфинала дошло 2 691 человек из более 190 тысяч конкурсантов. Финал конкурса определит 100 победителей, которые получат возможность в течение года поддерживать контакт со своими наставниками, в числе которых лучшие руководители нашей страны.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана после указа президента Владимира Путина наладить работу социальных лифтов в стране, «чтобы молодые люди понимали, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то правых или левых сил». Данная платформа занимается экспертизой и поддержкой проектов, направленных на обеспечение работы эффективных социальных лифтов.