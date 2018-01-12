Апрель 2017 года стал самым дождливым в Петербурге за 136 лет

Санкт-Петербург, 12 января. Синоптики назвали одним из самых дождливых за историю метеорологических наблюдений в Петербурге апрель 2017 года.

По словам руководителя группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра города Натальи Мироничевой, в течение апреля прошлого года в Петербурге выпало 263% месячной нормы осадков. Четвертый месяц года стал в 2017-м рекордсменом по данному показателю за последние 136 лет.

Весна 2017 года, как выяснили метеорологи, оказалась не только самой дождливой, но и одной из самых холодных: в течение четырех месяцев среднемесячные температуры были ниже нормы, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Мироничева также отметила, что особенно дождливыми выдались в Петербурге 2016, 2012 и 2013 годы. Она добавила, что по общему количеству осадков 2017 год уступил выше указанным, заняв четвертое место, уточняет «Инфореактор».

Напомним, в начале января председатель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов рассказал об изменениях климата в России. Он сообщил, что с 2018 года на юге страны наступит похолодание, которое продержится в течение 10 лет. Однако, как писал RT, с этим согласились не все эксперты.