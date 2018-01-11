Недовольные петербуржцы измазали фекалиями припаркованную на газоне машину

Санкт-Петербург, 11 января. В Красносельском районе Петербурга недовольные жители посыпали мусором и измазали фекалиями автомобиль, припаркованный на газоне.

Как отмечают петербургские СМИ, инцидент произошел у дома № 20 по улице Адмирала Черокова. Сообщается, что владелец Mercedes уже не в первый раз припарковался не по правилам, чем вызвал настоящий гнев жильцов близлежащих домов. Они разложили на машине мусор, прокололи колеса автомобиля и даже измазали двери транспортного средства фекалиями.

Отметим, далеко не все жители дома на улице Адмирала Черокова оценили методы борьбы с неправильной парковкой, многие назвали их слишком жесткими. Впрочем, мнение о том, что нарушитель должен нести ответственность за испорченный газон, оказалось общим.