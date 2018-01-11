Майские указы Путина в Петербурге выполнили с опережением графика

Санкт-Петербург, 11 января. В Петербурге в рамках исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина уже в первой половине 2017 года ипотечная программа была реализована на 76%.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в Петербурге в рамках исполнения указа президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 2017 год была запланирована выдача 28 тысяч ипотечных кредитований. При этом уже к концу июня 2017 года граждане получили более 21 тысячи кредитов на сумму практически в 52 миллиона рублей. А мероприятия по расселению аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, были завершены полностью еще два года назад.

Как пояснили в жилищном комитете, реализация программы по расселению коммунальных квартир тоже идет с опережением графика, и все деньги осваиваются еще в первой половине полугодия, как правило. Поскольку уже давно составлены списки очереди граждан, которые попадают в эту программу.

Ранее сообщалось, что благодаря майским указам Владимира Путина в Ленинградской области появилась экспортная стратегия, основной целью которой является сохранение экспортного потенциала, поиск новых рынков сбыта продукции и создание условий для развития экспорта товаров и услуг.

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