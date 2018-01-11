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В Петербурге к сентябрю 2019 года откроют новый музей, посвященный блокаде
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    В Петербурге к сентябрю 2019 года откроют новый музей, посвященный блокаде

    7:31  11 Января 2018  /обновлено: 8:17  11 Января 2018
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    В Петербурге к сентябрю 2019 года откроют новый музей, посвященный блокаде

    Санкт-Петербург, 11 января. В Петербурге к сентябрю 2019 года откроют новый музей «Обороны и блокады Ленинграда». Об этом со ссылкой на вице-губернатора северной столицы Игоря Албина сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    «Дорожная карта по всем мероприятиям должна быть сформирована так, чтобы у города появился музей блокады Ленинграда к сентябрю 2019 года», — заявил Албин.

    По данным издания, в городской администрации  10 января состоялось первое установочное совещание по вопросу проектирования и строительства музея на Смольной набережной. На возведение комплекса в бюджете Петербурга предусмотрен 1,8 млрд рублей из средств адресной инвестиционной программы в рамках расходов городского Комитета по культуре. Миллиард из этих средств планируется потратить уже в текущем году.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин подарил храму святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы икону середины XIX века.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #блокада ленинграда #петербург #музей
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