Сломавшийся на синей ветке состав вызвал коллапс в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 10 января. Настоящий коллапс произошел в петербургском метро из-за неисправного состава, который парализовал движение по синей ветке в вечерний час пик. На некоторых станциях началась давка.

Как сообщили в пресс-службе подземки, поезда по второй линии метрополитена следовали от станции «Купчино» до «Петроградской», где в тоннеле остановился сломанный поезд. В обратную сторону поезда следовали с увеличенным интервалом.

«В связи с большим количеством пассажиров на платформе ст. «Петроградская» и «Пионерская» вход в вестибюли временно закрывается», — сообщили в метро. — Вспомогательный состав пришел на помощь, неисправный состав следует до ст. «Черная речка», — добавили в петербургской подземке в 18.38.

Пассажиры неисправного состава рассказали, что слышали сильный хлопок, после чего поезд остановился. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, на платформах станций скопилось большое количество пассажиров. Как стало известно, в общей сложности состав простоял в тоннеле 40 минут. Задержка движения поездов до станции «Удельная» составила 13 минут.