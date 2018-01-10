Рекордное количество крышек канализационных люков украдено в Петербурге в 2017 году

Санкт-Петербург, 10 января. За минувший год в Петербурге было украдено рекордное количество крышек от канализационных люков — в среднем за неделю город лишался 12 таких крышек. В «Водоканале Санкт-Петербурга» объяснили такие кражи «непростой ситуацией в стране».

«Ситуация в стране непростая, а это «легкие деньги». Люки доступны: снять и везти крышку ничего не стоит. Риск быть пойманными невелик, ведь крадут в основном ночью, пока все спят. Кроме того, сбыть украденное просто – металлолом высоко ценится», — отмечает сотрудник петербургского водоканала Валерий Баринов.

В общей сложности за год в городе пропало 640 таких люков, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». В 2016 украли значительно меньше — лишь 387 люков. При этом в некоторых районах города — Центральном, Василеостровском, Петроградском и Курортном — не пропало ни одного канализационного люка. Лидером же по кражам стал Невский район.

За кражу канализационных люков «любителям тяжелого металла» может грозить серьезное наказание, поскольку такой вид воровства представляет собой значительную угрозу для людей и автотранспорта. От подобного воровства страдают большинство стран, где в принципе есть канализационные люки — на Украине даже хотели ввести в уголовный кодекс отдельную статью за кражу люков и водосточных решеток.