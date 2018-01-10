Тегеран надеется на политическое урегулирование в Сирии после конгресса нацдиалога

Тегеран, 10 января. Тегеран надеется, что конгресс нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи, поможет политическому урегулированию конфликта в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы привержены сотрудничеству с вами, с нашими турецкими друзьями двигаться вместе в одном направлении с тем, чтобы конгресс, который пройдет в Сочи, — на нем будет найден путь к политическому урегулированию сирийского кризиса», — заявил Зариф в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он назвал конгресс нацдиалога важным для помощи «тенденциям ООН в Женеве» для достижения мира в Сирии.

Напомним, конгресс нацдиалога пройдет в Сочи 29-30 января.