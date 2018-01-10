Сидящий под деревом труп мужчины в брюках нашли на проезжей части в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело неизвестного мужчины, который умер около проезжей части на улице Радищева в Петербурге.

По имеющимся данным, в ночь на среду, 10 января, в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что по указанному адресу он нашел труп мужчины. Отмечается, что тело неизвестного было зафиксировано в сидячем положении.

По словам очевидца, он попытался узнать о самочувствии мужчины, но тот никак не отреагировал на вопрос.

На место прибыли экстренные службы, медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Отмечается, что на вид мужчине примерно 50 лет, на нем была куртка, брюки и ботинки.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Как ранее сообщал ФАН, сидящий на стуле труп нашли в центре Петербурга.