Прохожие нашли труп мужчины на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Вечером во вторник прохожий обнаружил около одного из домов на проспекте Обуховской обороны труп мужчины.

Прибывшими сотрудниками полиции погибший был опознан как уроженец Арзамаса 1965 года рождения. На теле покойного не обнаружено травм или следов, которые указывали бы на насильственный характер смерти.

Тело умершего мужчины отправлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования и выяснения всех обстоятельств его смерти. По факту обнаружения покойного проводится проверка сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.