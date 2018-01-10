Два жителя Ленобласти забили собутыльника ножкой от стола

Санкт-Петербург, 10 января. Два жителя Ленинградской области до смерти забили приятеля ножкой от стола во время распития алкогольных напитков, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла в городе Сланцы Ленинградской области. Два приятеля пришли к местному жителю в гости для распития спиртных напитков. Там они поругались с другим гостем.

В результате конфликт собутыльников перешел в драку. Двое из них забили до смерти третьего ножкой от стола. Пострадавший скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в убийстве арестованы.