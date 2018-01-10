В Петербурге начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты

Санкт-Петербург, 10 января. В Северной столице стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента страны.

По словам первого заместителя секретаря Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Тетердинко, в городе начали работу 22 пункта по сбору подписей, которые находятся внутри крупных торговых комплексов.

Тетердинко отметил, сообщает ТАСС, что среди сборщиков подписей есть члены партии и представители Общероссийского народного фронта. По их прогнозам, на работу уйдет около двух — трех недель.

Напомним, действующий президент участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей. Выборы президента России состоятся 18 марта.

Владимир Путин. Биография.