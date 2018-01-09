В Смольном рассказали, какая из рек Петербурга больше других пострадала в праздники

Санкт-Петербург, 9 января. Река Мойка больше других водоемов Петербурга пострадала во время новогодних праздников. Именно ее, подводя итоги праздничных дней, в городском комитете по природопользованию назвали самым грязным водоемом Петербурга.

Отмечается, что именно из Мойки и с ее набережных в период с 1 по 9 января вывезли наибольшее количество мусора. Всего же за праздничные дни в экологическую аварийную службу Петербурга поступило 104 обращения.

Суммарно на утилизацию было вывезено около 9 килограммов опасных отходов. Сотрудники «Экостроя» 14 раз выезжали по вызовам, связанным с аварийными ситуациями.

Отметим, что во время праздников специалисты аварийной службы устранили загрязнение дворовой территории на Белградской области, где было собрано около 5 килограммов нефтесодержащих отходов.