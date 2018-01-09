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Петербургское метро перевезло больше 230 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь
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    Петербургское метро перевезло больше 230 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь

    15:37  9 Января 2018  /обновлено: 15:37  09 Января 2018
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    Петербургское метро перевезло больше 230 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь

    Санкт-Петербург, 9 января. В ночь с 31 декабря на 1 января услугами метрополитена воспользовались 234 тысячи петербуржцев.

    Об этом во вторник сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. При этом в ночь на Рождество в метро спустились только 16 тысяч человек.

    Напомним, также круглосуточно петербургское метро работает на Пасху, в ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая, в день города, Ночь музеев и в день проведения праздника выпускников «Алые паруса».

    Ранее в петербургском метрополитене сообщали об ограничении входа на станцию «Горьковская» после новогодних праздников в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #метро #новый год
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