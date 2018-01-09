Петербургское метро перевезло больше 230 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 9 января. В ночь с 31 декабря на 1 января услугами метрополитена воспользовались 234 тысячи петербуржцев.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. При этом в ночь на Рождество в метро спустились только 16 тысяч человек.

Напомним, также круглосуточно петербургское метро работает на Пасху, в ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая, в день города, Ночь музеев и в день проведения праздника выпускников «Алые паруса».

Ранее в петербургском метрополитене сообщали об ограничении входа на станцию «Горьковская» после новогодних праздников в связи с капитальным ремонтом эскалатора.