Жителя Петербурга оштрафовали за антихристианский пост в социальной сети

Санкт-Петербург, 9 января. Октябрьский районный суд признал виновным жителя Петербурга в разжигании вражды в отношении христиан за пост в социальной сети.

За антирелигиозные публикации во «ВКонтакте» мужчине придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд счел оскорбляющими христиан сообщения с изображением священника и человека, направляющего на него нож, также на иллюстрации, опубликованной петербуржцем, были изображены число 666, перевернутый крест и ряд других символов.

Подсудимый свою вину признал. Уголовное дело в отношении петербуржца было возбуждено летом 2017 года.