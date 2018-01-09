Неизвестные разрисовали штаб Собчак в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Оскорбительная надпись антисемитского содержания появилась на здании избирательного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в Петербурге. Об этом сообщил глава штаба Николай Артеменко на своей странице в Facebook.

По его словам, надпись была сделана минувшей ночью с помощью баллончика. Через час после обнаружения надписи сотрудники коммунальных служб закрасили фасад здания. Представители штаба Ксении Собчак не стали обращаться в полицию в связи с этим инцидентом.

Напомним, в конце декабря Центризбирком России зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента РФ. Она призвала голосовать за нее тех избирателей, кто хотел бы высказаться «против всех». Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.