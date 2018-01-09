«Пассажиравтотранс» увеличил число автобусов на своих маршрутах‍ в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Начиная со вторника петербургский «Пассажиравтотранс» увеличит количество автобусов, обслуживающих пригородные маршруты. В основном сокращения интервалов проезда коснутся пригородных автобусных линий.

«Новый 2018-й год предприятие начинает с мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания пассажиров и сокращение времени ожидания транспорта», — сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

В компании рассказали, что на маршрутах №190 и №186, соединяющие улицу Звездную с Шушарами и Пушкиным, с 9 января планируется сократить интервал ожидания до 12 и 16 минут соответственно. Кроме того, дополнительные автобусы будут выведены на внутригородские маршруты — с остановки «Проспект Культуры» и до АС «Пискаревка», маршрут №184, идущий до Шуваловского проспекта, и маршрут с проспекта Александровской Фермы до поселка Металлострой.

В общей сложности планируется вывести восемь новых автобусов.