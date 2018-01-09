В Петербурге утвердили план развития прибрежной части Крестовского острова

Санкт-Петербург, 9 января. Прибрежную часть Приморского парка Победы в Петербурге восстановят к Чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

План развития прибрежной части Крестовского острова подписал во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Согласно документу, будут проведены работы по укреплению берега Малой Невки и ремонту зеленых насаждений, дорог, освещения и пляжной зоны.

Также будет произведен демонтаж ресторана, ночных клубов и других непредусмотренных в плане парка объектов и прилегающих к ним подземных инженерных коммуникаций.

Работы на Крестовском острове планируют завершить до конца апреля 2018 года. ГУП «Ленгипроинжпроект» поручено разработать актуальный топографический план местности, сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе и в Петербурге. Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города сообщили, когда откроются новые станции петербургского метрополитена.