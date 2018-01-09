Банду серийных автоугонщиков из Ленобласти поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Состоявшая из трех человек банда автоугонщиков из Ленинградской области была задержана полицией в Петербурге. Дома у задержанных были обнаружены специальные приспособления для вскрытия и запуска автомобилей без ключа.

Известно, что преступники «работали» уже длительное время — пока что не ясно даже, сколько автомобилей они успели украсть и перепродать. В банде состояли двое мужчин и женщина, все среднего возраста. Попались преступники, попытавшись украсть два автомобиля Hyundai Solaris за один день.

«21 декабря в Сестрорецке неизвестные пытались угнать два Hyundai Solaris. Один — припаркованный у дома номер три по проспекту Володарского, второй — у дома 284 по Приморскому шоссе», — сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Полиция обнаружила в арендованном одним из подозреваемых гараже два автомобиля, числящихся в угоне — по всей видимости, злоумышленники специализировались на корейских машинах, поскольку найдены были угнанные Kia Rio и еще один Solaris. Двоих из банды отпустили под подписку о невыезде, один задержан.