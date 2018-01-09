Фура врезалась в пассажирский автобус на Обводном канале в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. В Северной столице на пересечении Обводного канала и Боровой улицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором фура врезалась в городской автобус.

По имеющимся данным, ДТП произошло во вторник, 9 января, в Центральном районе Петербурга.

Согласно данным ГИБДД, авария случилась утром на пересечении набережной Обводного канала и Боровой улицы. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель фуры, который не пропустил городской транспорт, пишет «Политэксперт».

На данный момент информация о пострадавших не поступала. По факту случившегося инициирована проверка.

Выясняются все детали, подробности и причины произошедшего.

Накануне массовое ДТП с участием семи автомобилей случилось на КАД в Петербурге.