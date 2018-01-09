Пьяный петербуржец угрожал повторить теракт на станции «Технологический институт»

Санкт-Петербург, 9 января. Пьяный петербуржец угрожал организовать второй теракт на станции метро «Технологический институт», сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

7 января в правоохранительные органы поступил звонок от жителя Петербурга 1962 года рождения. Мужчина по мобильному телефону сообщил, что намерен устроить второй теракт на станции метро «Технологический институт».

Автор звонка был задержан в доме по улице Ленсовета. Мужчина оказался пьян.

На станции метро и прилегающей к ней территории был проведен осмотр, в результате которого взрывных веществ и взрывных устройств обнаружено не было.