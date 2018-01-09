Сидящий на стуле труп обнаружили в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 9 января. В парадной дома в центре Петербурга обнаружили труп мужчины, который сидел на стуле, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Труп был обнаружен в парадной дома на Никольской площади. В подъезде был найден сидящий на стуле труп. Как подчеркнули источники в правоохранительных органах города, мужчине около 35 лет, у него европейская внешность. Насильственных признаков смерти на теле незнакомца обнаружено не было. Тело было направлено в морг.

Ранее сообщалось, что труп избитого пенсионера обнаружили в квартире, расположенной по проспекту Луначарского в Петербурге.