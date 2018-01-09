Труп жестоко избитого пенсионера нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 9 января. Труп избитого пенсионера обнаружили в квартире, расположенной по проспекту Луначарского в Петербурге.

По информации Федерального агентства новостей, 8 января в 17.40 в своей квартире, расположенной по проспекту Луначарского, с черепно-мозговой травмой, гематомами различных частей тела, обнаружен труп мужчины 1955 года рождения.

В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Накануне случайный прохожий в Петербурге обнаружил вмерзший труп по торчащей из льдины голове.