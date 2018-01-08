В Петербурге вмерзший труп нашли по торчащей изо льда голове

Санкт-Петербург, 8 января. Тело мужчины обнаружили в водоеме в Северной столице по торчащей изо льда голове. Труп нашли в минувшее воскресенье примерно в 16.35 в водоеме сточных вод возле дома, расположенного по улице Еремеева.

Прохожий увидел торчащую изо льда седую голову человека и позвонил в дежурную часть.

На место прибыли экстренные службы, сотрудники полиции достали из водоема труп неизвестного мужчины. Погибшему примерно 50-60 лет, на нем были джинсы и куртка.

Отмечается, что следов криминала не обнаружено.

В настоящее время труп отправлен в морг для выяснения точной причины смерти.

Согласно предварительным данным, погибший пробыл в воде в течение трех дней.