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В Петербурге вмерзший труп нашли по торчащей изо льда голове
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    В Петербурге вмерзший труп нашли по торчащей изо льда голове

    15:22  8 Января 2018  /обновлено: 15:22  08 Января 2018
    4479

    В Петербурге вмерзший труп нашли по торчащей изо льда голове

    Санкт-Петербург, 8 января. Тело мужчины обнаружили в водоеме в Северной столице по торчащей изо льда голове. Труп нашли в минувшее воскресенье примерно в 16.35 в водоеме сточных вод возле дома, расположенного по улице Еремеева.

    Прохожий увидел торчащую изо льда седую голову человека и позвонил в дежурную часть.

    На место прибыли экстренные службы, сотрудники полиции достали из водоема труп неизвестного мужчины. Погибшему примерно 50-60 лет, на нем были джинсы и куртка.

    В Петербурге вмерзший труп нашли по торчащей изо льда голове

    Отмечается, что следов криминала не обнаружено.

    В настоящее время труп отправлен в морг для выяснения точной причины смерти.

    Согласно предварительным данным, погибший пробыл в воде в течение трех дней.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #труп #водоем
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