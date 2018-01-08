Пассажиров метро Петербурга попросили заранее купить жетоны

Санкт-Петербург, 8 января. Руководство петербургского метрополитена попросило жителей и гостей города заранее приобрести проездные билеты и жетоны перед стартом рабочей недели.

Пресс-служба указала на то, что после новогодних праздников количество людей на станциях в утренние часы значительно увеличится.

«Напоминаем о необходимости заранее приобретать проездные билеты и жетоны после новогодних праздников. 9 января – первый официальный рабочий день в 2018 году... Во избежание неудобств и очередей в кассы метро просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК», — отметили представители метро Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2018 году в метро Петербурга изменились тарифы для единого именного льготного проездного билета, а также для единого билета на 90 минут.