Манчини готов отпустить Нобоа, если ему приобретут замену

По информации Федерального агентства новостей, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не против ухода полузащитника Кристиана Нобоа, если эквадорцу будет приобретена замена.

По словам источника, футболист, почти не получавший по ходу осенней части сезона игровой практики, устраивает Манчини в качестве игрока ротации. Однако, если Нобоа захочет покинуть клуб, итальянский специалист не будет против, если сине-бело-голубые приобретут замену уходящему.

В текущем сезоне на счету Нобоа два матча в чемпионате России и одна голевая передача. Интерес к 32-летнему игроку проявляют немецкие и португальские клубы. Известно также об интересе «Рубина», однако казанский клуб в силу финансовых трудностей вряд ли сможет платить Нобоа зарплату на уровне «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжит переговоры с Кришито о продлении контракта.