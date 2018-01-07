Угроза подъема воды стала причиной закрытия затворов дамбы Петербурга

Санкт-Петербург, 7 января. Городское ГУМЧС сообщило, что из-за погодных условий власти намерены закрыть затворы комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили об усилении ветра и возможном повышении уровня воды в дельте реки Невы.

«В связи с неблагоприятным прогнозом возможного подъема уровня воды до опасных значений главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение закрыть затворы комплекса», — отмечается в сообщении.

С 12:00 будут закрыты затворы на всех водопропускных и судопропускных сооружениях комплекса. Данная информация может быть изменена в зависимости от изменений погоды.

Ранее сообщалось, что наводнение в Санкт-Петербурге фиксируется при повышении отметки уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.