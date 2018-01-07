Двух участников массовой драки в Петербурге задержала полиция

Санкт-Петербург, 7 января. Два человека задержаны в Петербурге после конфликта в Центральном районе города.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, восемь участников конфликта были госпитализированы.

По данным полиции, конфликт между несколькими гражданами разгорелся в субботу на Конюшенной площади в Центральном районе Санкт-Петербурга. В результате драки травмы различной степени тяжести получили восемь человек, все они были госпитализированы. Двое мужчин задержаны. Их подозревают в нанесении ножевых ранений 24-летнему мужчине.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».