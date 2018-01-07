Во время конфликта со стрельбой в Петербурге была ранена женщина

Санкт-Петербург, 7 января. В ходе конфликта неизвестных мужчин со стрельбой в Кировском районе Санкт-Петербурга пострадала проходившая мимо женщина.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как отметили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, инцидент произошел накануне около 16.00 (мск). В полицию сообщили о конфликте мужчин около одного из домов по проспекту Ветеранов. По информации очевидцев, неизвестные устроили стрельбу. На место прибыла полиция. Выяснилось, что пострадала женщина, оказавшаяся на месте происшествия случайно. Она обратилась в травмпункт, а после оказания медицинской помощи была отпущена.

Как пишет ТАСС, полиция выясняет обстоятельства происшествия.