Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны

Православные верующие России этой ночью отмечают один из важнейших праздников христианской веры – Рождество Христово. Торжественные литургии проходят в богатых храмах больших городов и скромных сельских церквях. Как встречает Рождество Петербург, где на праздничной службе сегодня побывал президент страны Владимир Путин – узнайте из фоторепортажа Федерального агентства новостей.

Рождество замыкает длинные новогодние каникулы в России, которым так завидуют другие страны. Но это не тот праздник, перед которым мы яростно опустошаем магазины, скупаем подарки и продукты по акции. Это не праздничное неистовство Нового года, это совсем о другом. В Рождество достают с полок бабушкины кулинарные книги и вспоминают, как готовить кутью. В Рождество дети могут не спать до поздней ночи, а стоять вместе со взрослыми всенощную в церкви. В Рождество даже взрослые дети стараются навестить родителей, а не гулять с друзьями до утра. В Рождество возвращаются домой.

В родном городе оказался в сочельник президент России Владимир Путин: он посетил рождественскую литургию в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. По некоторым данным, именно в этом храме был крещен его отец. Лидер страны привез в дар церкви икону XIX века, поставил свечку, помолился о своем и поздравил прихожан с христианским праздником.

Богослужения прошли во всех действующих церквях Петербурга. В главном кафедральном соборе города – Казанском – литургия завершилась около трех часов ночи, но верующие на выходе из храма еще долго фотографировались у огромного рождественского шара со сценой появления на свет Иисуса Христа. Одно из главных богослужений в эту ночь ведет патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя в Москве.

Владимир Путин. Биография