Синоптики предупредили: на Рождество петербуржцев ожидает метель и гололед

Санкт-Петербург, 6 января. По данным Росгидрометцентра, в рождественскую ночь в Петербург придет похолодание и усиление ветра. Синоптики особо рекомендуют водителям соблюдать осторожность на дорогах, поскольку возможно образование гололеда.

Несмотря на то, что сейчас в Петербурге сохраняется нехарактерная для января плюсовая температура, уже в ближайшие сутки ситуация изменится, сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» — температура в рождественское воскресенье понизится до -3 градусов Цельсия днем и до -7 градусов ночью. При этом усилится ветер — его скорость будет достигать 12 метров в секунду, а утром и днем возможны порывы до 20 метров в секунду. На Рождество в Петербурге возможна даже метель, однако количество осадков будет не очень велико.

Атмосферное давление при похолодании будет расти, в воскресенье возможны прояснения, а в понедельник установится прохладная, ясная погода. В дальнейшем возможно существенное похолодание.