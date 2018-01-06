Очевидцы сообщили о массовой перестрелке на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 6 января. Очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о стрельбе на юге Петербурга, рядом с домом 109 на проспекте Ветеранов. По данным свидетелей происшествия, в результате стрельбы получил ранение мужчина, у находившегося на месте перестрелки джипа оказалось разбито стекло.

«Была стрельба. По крайней мере один раненый. Семь людей полностью в чёрном», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В группе высказываются различные мнения о причинах перестрелки: так, некоторые утверждают, что «полицейские проводили задержание мелкого наркоторговца», в то время как другие утверждают, что «была перестрелка между кавказцами, 16–20 человек примерно, было шесть пистолетов Макарова». Перестрелка произошла около 16.30.

«Стрельба была и драка, милиция минут через 10 после того, как все разбежались, приехала. «Крузеру» в лобовое чем-то кинули», — утверждают очевидцы.

Отмечают, что сфотографированные на месте происшествия гильзы — не от боевого, а от травматического пистолета калибра 9 мм.