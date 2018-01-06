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Воры испугались, взломав квартиру помощника замгенпрокурора в Петербурге
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    Воры испугались, взломав квартиру помощника замгенпрокурора в Петербурге

    15:11  6 Января 2018  /обновлено: 15:22  06 Января 2018
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    Воры испугались, взломав квартиру помощника замгенпрокурора в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 января. Неизвестные пытались обокрасть квартиру помощника  заместителя генпрокурора России, когда он находился в отпуске. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступники с помощью дрели высверлили замок металлической двери и проникли в квартиру, однако в этот момент сработала сигнализация. Испугавшись, злоумышленники бросились бежать, не взяв ни одной ценной вещи.

    Спустя несколько минут, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Другие подробности инцидента не уточняются.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #ограбление #квартира #прокурор
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