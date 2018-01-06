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Житель Петербурга приковал наручниками к перилам двух мальчиков
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    Житель Петербурга приковал наручниками к перилам двух мальчиков

    12:42  6 Января 2018  /обновлено: 12:42  06 Января 2018
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    Житель Петербурга приковал наручниками к перилам двух мальчиков

    Санкт-Петербург, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который приковал наручниками двух несовершеннолетних мальчиков, сообщает региональное ГУ МВД.

    Инцидент произошел 5 января. Как стало известно, сотрудник автотранспортного предприятия пристегнул двух школьников наручниками к металлическим перилам у парадной дома, расположенного на Стрельбищенской улице.

    Мужчина «освободил» заложников, когда на место прибыли сотрудники полиции, вызванные обеспокоенными родители ребят. Свой поступок мужчина объяснил тем, что дети якобы баловались новогодними петардами, бросая их под днище авто.

    В данный момент петербуржец задержан и находится в отделении.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #заложники
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