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Избитый и похищенный мужчина скончался в одной из больниц Петербурга
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    Избитый и похищенный мужчина скончался в одной из больниц Петербурга

    12:31  6 Января 2018  /обновлено: 12:31  06 Января 2018
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    Избитый и похищенный мужчина скончался в одной из больниц Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 января. В одной из больниц Петербурга скончался 29-летний мужчина, который был похищен вечером 4 января несколькими неизвестными около торгово-развлекательного центра «Монпансье» на севере Петербурга.

    Мужчина был обнаружен 5 января на обочине одной из дорог в садоводстве «Сестроречье», расположенном в Ленобласти, у него были обнаружены многочисленные травмы, полученные в результате избиения, сообщает Life.

    Напомним, молодого гражданина Азербайджана похитили вечером 4 января — группа из пяти или шести неизвестных на глазах у свидетелей избила свою жертву, после чего затолкала в багажник автомобиля Hyundai зеленого цвета. 

    Правоохранительные органы продолжают расследование, СУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

    Автор: Валентин Меликов
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