Бездомный зарезал петербургскую пенсионерку в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 6 января. Петербургская полиция задержала немолодого БОМЖа из Петербурга, который в новогоднюю ночь зарезал 58-летнюю пенсионерку после совместного употребления спиртных напитков.

Убийство произошло в коммунальной квартире на Можайской улице, где проживала женщина. Как удалось выяснить полицейским, 1 января около 4 часов ночи находившийся в гостях у погибшей мужчина во время пьяной ссоры зарезал пенсионерку, после чего скрылся с места преступления. Труп женщины был обнаружен лишь 3 января.

Предполагаемый убийца задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 105-й УК РФ. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия в рамках расследования дела об убийстве.