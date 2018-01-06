Мутко получил новую должность в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 января. Виталий Мутко получил должность главы оргкомитета по подготовке к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Как стало известно, организацией мероприятия будет заниматься Минкультуры РФ, сама Генассамблея пройдет в Петербурге в 2019 году, передает «Политэксперт».

Отметим, что распоряжение о назначении Виталия Мутко было подписано до его выхода из состава наблюдателей оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.