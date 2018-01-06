Жительница Петербурга умерла в больнице после пяти часов ожидания

Санкт-Петербург, 6 января. В одной из больниц Петербурга скончалась женщина, которая более пяти часов ждала помощи медиков. Об этом рассказали родственники погибшей.

Инцидент произошел 5 января. По информации «Инфореактора», в середине дня пенсионерка неожиданно почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. По словам внука женщины, они просидели в приемном отделении около трех часов, после чего ее направили в неврологическое отделение, где состояние петербурженки резко ухудшилось.

С 14.00 до 19.00 к больной женщине никто из врачей так и не подошел, рассказал ее внук. После нескольких часов ожидания, ему пришлось уйти из больницы, чуть позже он узнал, что бабушка скончалась.