Видео с места массового ДТП на КАД в Петербурге появилось в Сети

Санкт-Петербург, 6 января. В сети Интернет появилось видео ДТП при участии семи автомобилей на КАД в Петербурге. Очевидцы разместили видеоматериалы в социальной сети «ВКонтакте».

Следует отметить, что инцидент произошел в непосредственной близости от выезда с КАД на Пулковское шоссе вечером пятницы, 5-го января. В результате мощного столкновения сразу семи автомобилей пострадали шесть человек, половина из которых — несовершеннолетние.

Свидетели сообщают, что ДТП стало причиной серьезной пробки.

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