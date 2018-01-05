Рекордная пробка в Петербурге: затор на ЗСД держался 13 часов

Санкт-Петербург, 5 января. Плотность движения на автомобильных дорогах в Петербурге утром 5 января составила 1 балл, а самые крупные пробки были замечены на ЗСД и КАД. Так, затор на ЗСД продержался 13 часов, это зафиксировал сервис «Яндекс.Пробки».

На КАД в ночь на 5 января собрался самый длинный затор: автомобили растянулись на целых 3,8 км на внутренней стороне кольца от Новой реки до Таллинского шоссе.

На ЗСД пробка длиной в 1,4 км оказалась весьма продолжительной: она начала собираться в районе 03.00, а закончилась спустя 13 часов. Если говорить точнее, что затор от пункта оплаты в Белоострове до 6 километра южного направления продержался целых 13 часов 10 минут, передает издание «Политэксперт».

Напомним, ранее сообщалось, что на Васильевском острове сгорел дотла туристический автобус.