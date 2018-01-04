Туристический автобус за 14 минут сгорел дотла на Васильевском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 января. На Васильевском острове в Петербурге сгорел дотла туристический автобус.

Экстренные службы Северной столицы в четверг, 4 января, получили в 11.27 сообщение о пожаре на Биржевой площади. На Васильевском острове горел автобус. Как отметили очевидцы, он привез туристов.

К тушению возгорания были подключены 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших во время пожара не поступало, однако само транспортное средство сгорело дотла за 14 минут.