Синоптики рассказали, какую погоду петербуржцам ждать на Рождество

Санкт-Петербург, 4 января. Резкое похолодание и снегопад ожидаются в Петербурге на Рождество, сообщили специалисты Гидрометцентра.

Синоптики рассказали, к какой погоде петербуржцам готовиться на рождественские праздники. По данным специалистов, в городе ожидается резкое похолодание. Стремительное падение столбика термометра произойдет 8 января. Кроме того, на Рождество в Северной столице ожидается снегопад.

Как пишет «Инфореактор», в этом году был установлен рекорд по температурным показателям в Петербурге. Из-за непривычно теплой погоды организаторам праздничных мероприятий в городе пришлось внести поправки в план. Строительство самой большой снежной горки в Северной столице перенесено на 6 января.