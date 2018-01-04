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В Эрмитаже пройдет первый в 2018 году «бесплатный четверг»
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    В Эрмитаже пройдет первый в 2018 году «бесплатный четверг»

    1:45  4 Января 2018
    218

    В Эрмитаже пройдет первый в 2018 году «бесплатный четверг»

    Санкт-Петербург, 4 января. Первый в наступившем году день для бесплатного посещения Эрмитажа пройдет 4 января.

    Сообщается, что традиционная акция, проводимая музеем, в рамках которой в первый четверг месяца плата за вход не взимается, состоится и в 2018 году.

    Отметим, что желающим сэкономить на входном билете придется отстоять внушительную очередь, которая может оказаться многочасовой в связи с новогодними каникулами у школьников.

    Автор: Ирина Новикова
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    #санкт-петербург #эрмитаж #музей
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