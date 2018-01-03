«Как за колбасой»: петербуржцы жалуются на огромные очереди в музеи



Санкт-Петербург, 3 января. Огромные очереди выстроились в среду, 3 января, в музеи Северной столицы. В Эрмитаже для посетителей даже установили палатки с бесплатным горячим чаем.

Так, огромное количество петербуржцев решило посетить Эрмитаж, Русский музей и Музей железных дорог. В соцсетях желающие попасть в музеи посетовали, что им пришлось провести в очередях по полтора часа.

«Захочешь прикоснуться к искусству, но не тут-то было. Очередь в Эрмитаж почти как за колбасой», — пожаловалась Катерина Одначева в Instagram.

Напомним, в четверг, 4 января, вход в в Эрмитаж будет бесплатным. Не исключено, что из-за этого очереди в этот музей будут еще больше.