В Петербурге неизвестный мужчина принес в больницу мертвого младенца



Санкт-Петербург, 3 января. В Пушкине выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого принес в больницу неизвестный мужчина.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в среду рано утром в городской больнице №38 имени Семашко. Девочке, которую принес мужчина, не исполнилось и года. При этом он отказался давать какие-либо комментарии, а также не сообщил своих данных.

По предварительным данным, малышку привезли из частного дома на Московском шоссе.