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Мужчина с простреленной головой скончался в больнице в Ленобласти
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    Мужчина с простреленной головой скончался в больнице в Ленобласти

    16:38  3 Января 2018  /обновлено: 16:38  03 Января 2018
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    Мужчина с простреленной головой скончался в больнице в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 3 января. Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в доме без номера в Ленинградской области.

    По информации Федерального агентства новостей, в ночь на среду, 3 января, в 01.45 в полицию из центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в населенном пункте Тикопись в частном доме без номера обнаружен мужчина 1970 года рождения с огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии.

    В результате полученного ранения мужчина скончался в больнице.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются, по данному факту инициирована проверка.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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