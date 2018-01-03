Мужчина с простреленной головой скончался в больнице в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 января. Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в доме без номера в Ленинградской области.

По информации Федерального агентства новостей, в ночь на среду, 3 января, в 01.45 в полицию из центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в населенном пункте Тикопись в частном доме без номера обнаружен мужчина 1970 года рождения с огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии.

В результате полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по данному факту инициирована проверка.