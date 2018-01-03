Тело избитого пенсионера нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 3 января. В Выборгском районе Петербурга найден труп пенсионера с гематомами и ссадинами на теле.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду, 2 января, в 18.00 в своей квартире, расположенной на проспекте Художников, с колото-резаной раной правого подреберья и ссадинами тела обнаружен труп пожилого мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.