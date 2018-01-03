Рекордно теплая для января погода установилась в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. Рекордно теплая для января температура была зафиксирована во вторник в Петербурге. Похолоданий на текущей неделе не ожидается.

2 января температура воздуха в городе прогрелась до плюс 4,7. Такой показатель стал максимальным за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Росгидрометцентре.

Синоптики добавили, что в ближайшие дни погода в европейской части России останется такой же. Специалисты не исключают возможности новых температурных рекордов. Так, очередное потепление в Петербурге ожидается на Рождество

Напомним, накануне из-за аномально теплых температур в Петербурге перенесли открытие снежной горки, которая должна была стать самой высокой в городе.

Накануне Нового года, как сообщало URA.RU, метеорологи прогнозировали ряд опасных погодных аномалий в России в 2018 году.