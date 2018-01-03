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В Петербурге задержали новогоднего «лжетеррориста»
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    В Петербурге задержали новогоднего «лжетеррориста»

    13:32  3 Января 2018  /обновлено: 13:32  03 Января 2018
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    В Петербурге задержали новогоднего «лжетеррориста»

    Санкт-Петербург, 3 января. В Петербурге задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Мужчина заявил о минировании магазина на улице Партизана Германа в Красносельском районе города.

    Сообщение поступило в правоохранительные органы 2 января. Полицейские оперативно выехали на место, но ничего опасного там не обнаружили. После проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний мужчина, пишет «Инфореактор».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным RT, в первый день нового года из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек в ряде российских городов. Как сообщало ранее «Ура.ру», в конце минувшего года президент России Владимир Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы.

    Текст указа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 31 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #терроризм #полиция
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